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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة ترابية تضرب العراق وأكثر من 200 حالة اختناق

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

 سجلت دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين العراقية  أكثر من 200 حالة اختناق إثر موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

 

وأوضحت الصحة العراقية في تصريحات صحفية نقلتها السومرية  ان "العواصف الترابية في صلاح الدين تسببت بـ22 حالة اختناق في مستشفى الشرقاط، و11 حالة ب‍مستشفى بيجي العام"، مشيرا الى ان "20 حالة في مستشفى صلاح الدين".

 

وذكر أيضا  ان "31 حالة اختناق في مستشفى تكريت التعليمي، و9 حالات ب‍مستشفى طوز العام، مبينا ان "13 حالة اختناق في مستشفى العلم العام، و14 حالة في مستشفى الدور الجراحي".

 

وبين أن  "29 حالة اختناق في مستشفى سامراء العام و7 حالات ب‍مستشفى الضلوعية العام"، لافتا الى ان "26 حالة اختناق في مستشفى بلد العام و22 حالة ب‍مستشفى الدجيل".

 

ولفت اعلام صحة صلاح الدين الى، ان "المجموع الكلي لحالات الاختناق 204"، موضحا ان "مجموع حالات الشفاء 123".

 

وضربت عاصفة ترابية مساء أمس الخميس، مناطق واسعة من وسط وشمال وغرب العراق، وتسببت بمئات حالات الاختناق ولاسيما بين الذين يعانون من أمراض الرئة وخصوصاً (الربو). 

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