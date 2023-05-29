بيان عاجل من سفارة السعودية في لبنان بشأن اختطاف أحد مواطنيها ببيروت

قالت السفارة السعودية في لبنان، اليوم الإثنين، إنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي في بيروت.

وقالت السفارة السعودية في بيان، عبر “تويتر”: “تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن السلطات الأمنية اللبنانية تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في العاصمة بيروت.

وكتب مولوي، في تغريدة على “تويتر”: “نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري”.

وأضاف: “دائما وبيد من حديد نعمل على تحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في وقت سابق باختطاف مواطن سعودي على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.