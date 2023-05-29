اختطاف مواطن سعودي على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت

أفادت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الإثنين، باختطاف مواطن سعودي على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الإخبارية السعودية نقلا عن مصادر أن خاطفي المواطن السعودي طالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار، وذلك في رسالة جاءت من الضاحية الجنوبية لبيروت والتي يسيطر عليها حزب الله.

من جانبها، أكدت "mtv" اللبنانية، الى "اختطاف مواطن سعودي على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي، والأجهزة الأمنيّة تتولّى عمليّة البحث عنه".

وفي وقت سابق، علقت الأمم المتحدة تقديم المساعدات النقديّة للاجئين في لبنان إلى الشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها في هذا الشأن.

جاء ذلك علي لسان كلا من نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.