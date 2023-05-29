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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج؟.. الحج والعمرة بالسعودية تحسم الجدل

صدى البلد

حسمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، وأكدت أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج.

ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة

 قالت وزارة الحج والعمرة إن "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.

توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة.

لا يسمح  بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة

الوزارة أكدت أنه لا يسمح  بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية، مُوضحةً أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى"، وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج، وأشارت إلى أنه سيتم إدراج جميع أسماء  المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية.

كما ناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطني.

جدير بالذكر أن "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، ويمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.

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