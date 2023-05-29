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ديني

خلال لقائه بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

وزير الأوقاف: التيسير منهج أصيل في مناسك الحج ومهمتنا خدمة ضيوف الرحمن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، في إطار الدور التثقيفي والتنويري والدعوي لوزارة الأوقاف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم، بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام 1444هــ، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني.

التيسير على حجاج بيت الله

وأكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التيسير على حجاج بيت الله (عز وجل) منهج نبوي راسخ وأصيل في مناسك الحج، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وكان أكثر ما يكون تيسيرًا في الحج، فقوله (صلى الله عليه وسلم): "افعل ولا حرج" كان عنوانًا كبيرًا للتيسير في الحج.

وأكد وزير الأوقاف أن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية، وبحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير.

وقد وجه وزير الأوقاف بتسليم زي أزهري جديد لجميع الأئمة المشاركين في الحج ، واثنين لكل واعظة نظرًا لالتزامهن بالزي طوال الوقت ، كما وجه بتسليم كل إمام وواعظة نسخة من كتاب: "التيسير في الحج" وأخرى من كتاب: "الحج مناسك وأسرار"، الصادرين عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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نشر سماحة الإسلام

في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني، أقامت وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة/ نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء الأحد 28/ 5/ 2023م عقب صلاة العشاء، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وقد شارك في الابتهال الديني وقام بالإنشاد كل من: المبتهل/ عبد اللطيف وهدان، والمبتهل/ بلال مختار، والمبتهل/ محمد عبد السلام، والمبتهل/ محمد الأعسر، والمبتهل/ محمد الملطاوي، والمبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي، والمبتهل/ شريف عبد المنعم خليف، والمبتهل/ محمد الصعيدي، والمبتهل/ أحمد مقلد، والمبتهل/ إسلام السرساوي.


والأمسية الابتهالية من إعداد الأستاذ/ حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني للأستاذ/ عبد العزيز عمران.

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حجاج بيت الله الحرام وزارة الأوقاف القطاع الديني الائمة والواعظات نشر سماحة الإسلام

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