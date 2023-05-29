خلال الأسبوع الثقافي.. علماء الأوقاف: إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة

انطلقت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي في سبع وعشرين محافظة مساء الأحد 28 مايو 2023م، تحت عنوان: "إتقان العمل" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد العلماء ، أن الإسلام أمرنا بالإتقان والإحسان والتميز فيهما، فلم يدعنا إلى مجرد العمل وإنما دعانا إلى إتقان العمل أيًّا كان نوع هذا العمل ، فإتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

1- ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كامل عطية.

2- وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو النصر.

3- وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

4- وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل عمار.

5- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخطيب.

6- وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الرحمن.

7- وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بور فؤاد الكبير.

8- وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.

9- وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنترال.

10- وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

11- وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصار.

12- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

13- وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأربعين.

14- وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحنفي.

15- وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد اللطيف الستار.

16- وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.

17- وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر مكرم.

18- وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيده.

19- وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجامع.

20- وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عثمان بن عفان.

21- وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.

22- وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان.

23- وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.

24- وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

25- وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.

26- وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد سعيد عبد الوهاب الرخاوي.

27- وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)