خلال الأسبوع الثقافي.. علماء الأوقاف: إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة

انطلقت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي في سبع وعشرين محافظة مساء الأحد 28 مايو 2023م، تحت عنوان: "إتقان العمل" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
فعاليات الأسبوع الثقافي
وأكد العلماء ، أن الإسلام أمرنا بالإتقان والإحسان والتميز فيهما، فلم يدعنا إلى مجرد العمل وإنما دعانا إلى إتقان العمل أيًّا كان نوع هذا العمل ، فإتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة.
جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:
1- ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كامل عطية.
2- وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو النصر.
3- وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.
4- وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل عمار.
5- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخطيب.
6- وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الرحمن.
7- وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بور فؤاد الكبير.
8- وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.
9- وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنترال.
10- وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
11- وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصار.
12- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.
13- وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأربعين.
14- وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحنفي.
15- وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد اللطيف الستار.
16- وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.
17- وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر مكرم.
18- وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيده.
19- وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجامع.
20- وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عثمان بن عفان.
21- وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.
22- وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان.
23- وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.
24- وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
25- وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.
26- وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد سعيد عبد الوهاب الرخاوي.
27- وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)