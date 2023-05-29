عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال الأسبوع الثقافي.. علماء الأوقاف: إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة

الأسبوع الثقافي
الأسبوع الثقافي

انطلقت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي في سبع وعشرين محافظة مساء الأحد 28 مايو  2023م، تحت عنوان: "إتقان العمل" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد العلماء ، أن الإسلام أمرنا بالإتقان والإحسان والتميز فيهما، فلم يدعنا إلى مجرد العمل وإنما دعانا إلى إتقان العمل أيًّا كان نوع هذا العمل ، فإتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:
1- ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كامل عطية.
2- وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو النصر.
3- وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.
4- وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل عمار.
5- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخطيب.
6- وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الرحمن.
7- وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بور فؤاد الكبير.
8- وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.
9- وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنترال.
10- وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
11- وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصار.
12- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.
13- وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأربعين.
14- وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحنفي.
15- وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد اللطيف الستار.
16- وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.
17- وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر مكرم.
18- وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيده.
19- وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجامع.
20- وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عثمان بن عفان.
21- وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.
22- وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان.
23- وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.
24- وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.
25- وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.
26- وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد سعيد عبد الوهاب الرخاوي.
27- وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)

أوقاف وزارة الأوقاف اتقان العمل فعاليات الأسبوع الثقافي كبار العلماء الأئمة كبار القراء والمبتهلين مديرية أوقاف القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

موضوعات متعلقة

جوائزها 200 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة "اعرف قدر نبيك"

هل تجوز نية صيام التطوع بعد الظهر.. الإفتاء تجيب

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة .. عالم بالأوقاف يكشف عنها

هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان.. أمين الفتوى يوضح

احرص على هذه الكلمات قبل الدعاء تجعله مستجابا.. داعية ينصح بها

عبادة أجرها كمن صلى جماعة مع رسول الله .. داعية يكشف عنها

الأوقاف: صدور الجزء التاسع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي

أوقاف الإسماعيلية تقيم احتفالية للأطفال ضمن أنشطة البرنامج الصيفي بمسجد الرحمن بالتل الكبير

ترشيحاتنا

سلع تراجعت قبل عيد الأضحى 2023| مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والأرز.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة عن الهجوم الروسي الـ16 على كييف خلال هذا الشهر

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

أردوغان يعتزم محادثة بايدن وبوتين .. ولا خطط للقاء قريب مع الرئيس السوري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

فيديو

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ