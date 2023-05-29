أعظم كلمة تكون سبباً لنجاتك من النار.. يغفلها الكثيرون

كشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن كلمة واحدة هي كنز من كنوز الجنة وسبب للنجاة من النار، مشيراً إلى أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي كنز من كنوز الجنة لجملة من الأسباب.

أعظم كلمة تكون سبباً لنجاتك من النار

وأجاب عبدالرازق على سؤال: لماذا قال النبي لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، وفي رواية كنز من كنوز الجنة، وفي رواية أخرى كنز من تحت عرش الرحمن؟، مؤكداً أن مرد ذلك إلى أمور كثيرة منها أنها الكنز الذي يخفى على كثير من الناس قيمته، فالكثير لا يعرف قيمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما أنها مما ينفع الناس يوم القيامة وتكون سبباً من النجاة من النار، وهي أعظم كلمة في التسليم والتفويض والتوكل والاعتماد على الله عزوجل.

لماذا تنجي الحوقلة من النار؟

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، موضحًا أنها تعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى.

وأوضح علي جمعة في بيان له، أن المسلم كأنه يعلن فيها قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار، ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله، ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى انه الله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث ، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.

وأضاف أن هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ لعبد الله بن قيس: « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

وتابع أن ابن عطاء الله السكندري بنى «الْحِكَم العطائية» وهى 213 حكمة كلها تدور حول شرح جانب من جوانب معنى أنه (لا حول ولا قوة إلا بالله)، مؤكدًا أن العبد إذا عرف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، رد الأمر لله، ولم يغضب إلا لله، ولم يفعل إلا لله، ولم يرضَ إلا لله.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء بيانه أنه ليس معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) أننا نعتزل الحياة الدنيا، وأن نترك الأسباب التي أمرنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) أن ترى اللهَ في كل شيء؛ خلقًا، وفعلًا، ومواقف.

ذكر يوجب العتق من النار

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من خلال بيانه فائدة عظيمة ينبغي المحافظة عليها كل يوم 4 مرات.

وقال مرزوق في بيانه ذكر يوجب العتق من النار، أن تدعو بالذكر الوارد في هذا الحديث أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء : عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار ) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح رقم 5071.

وتابع: هذا الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه لكن ذكرناه تبعا لمن حسنه

1) حسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8 ص 141 شرح حديث رقم 2422.

2) قال النووي : روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه ثم ذكر الحديث ،،،،،وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط بعد كلام له : ولعل أباداود إنما سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن أنس ومن أجله قلت إنه حسن انظر روضة المحدثين تحقيق الأرنؤوط حديث رقم 4664.

3) قال صاحب حصن المسلم بعد أن عزاه لأبي داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم واليلة : حسنه سماحة الشيخ ابن باز بإسناد النسائي وأبى داود في تحفة الأخيار ص 23 انظر حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ص 44.

وشدد لأجل ذلك ذكرناه تبعا لمن حسنه ثم إنه في باب ذكر الله عز وجل فيدخل في فضائل الأعمال، فاجعلوا هذا الذكر من أذكاركم في الصباح والمساء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.