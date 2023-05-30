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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

مدارس السعودية -
مدارس السعودية - ارشيفي

أفادت صحيفة سبق السعودية بتلقى عددٌ من مديري ومديرات المدارس بمكة المكرّمة توجيهاً بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الثالث بشكلٍ استثنائي لمكة المكرّمة وبحرة والجموم والكامل  بسبب بدء توافد الحجاج الي المملكة لأداء شعيرة الحج.

وحسب  القرار؛ سيتم تقديم الاختبارات على النحو التالي، الثلاثاء الموافق 17 / 11 بداية اختبارات العملي والشفوي، والأحد الموافق 22 / 11 بداية الاختبارات التحريرية، والخميس الموافق 26 / 11 نهاية اختبارات الفصل الثالث وتوزيع النتائج.

وتم التأكيد على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 / 11 وتكليف المعلمين بتسليم الأسئلة ونماذج الإجابة وتنفيذ خطة الاختبارات.

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