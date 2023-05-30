الأرصاد السعودية تحذر 9 مناطق من طقس اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته في تقريره عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، محذرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق.

وأوضحت الأرصاد السعودية المناطق المشمولة في التحذير هي : نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الجوف والحدود الشمالية، لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: تبوك، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

