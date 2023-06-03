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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زادت 30 ألف جنيه.. شيري تعدل أسعار آريزو 5 الجديدة

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر عن زيادات أسعار طراز اريزو 5 موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

شيري اريزو 5 موديل 2023

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة اريزو 5 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها ما بين 25 ألف جنيه الى 30 الف جنيه .

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وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتاتى البعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 430 لتر .

 

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومفتاح ذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، وتكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة الي انه يمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

 

اما عن اسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 :

- فئة بيزلاين بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه .

- فئة بيز لاين فرش جلدي بسعر 485 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه .

- فئة هاي لاين بسعر 510 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه . 

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