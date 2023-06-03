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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. تدشين فعاليات المؤتمر السنوي لجراحات الأنف والأذن بالمحلة الكبرى

مؤتمر طبي بالمحلة
مؤتمر طبي بالمحلة

شهدت قرية جراند بابليون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تدشين المؤتمر الطبي التاسع للجراحات الأنف والاذن لأطباء المحلة وسط مشاركة المئات من الاستشاريين والمتخصصين من أبناء مستشفيات الجامعية والحكومية علي مستوي محافظات الجمهورية ، وهو ما لاقي استحسان الحاضرين من الأطباء .

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كما تناول المؤتمر عقد سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية وورش التدريب الطبية والعلاجية للنوابغ من الأطباء تحت إشراف كل من الدكتور شريف عبد العال كبير الاستشاريين في جراحات الأنف والاذن والدكتور عادل شمس استشاري الأنف والاذن والدكتور خالد صقر استشاري جراحات الأنف والاذن والتجميل ولفيف من الأطباء المتخصصين. 

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من جانبه، أكد الدكتور شريف عبد العال رئيس المؤتمر أن اللقاء جاء مختلف ومطورا بمشاركة لفيف من الأطباء والعلماء المتخصصين في جراحات الأنف والاذن والحنجرة، حيث استهدفت اللقاءات العلمية والورش التدريب تسليط الضوء علي احدث الآليات والوسائل العلمية والطبية في علاج حالات الجراحات النادرة وتبادل الخبرات بين الأطباء المهرة و الاخصائيين سعيا في إثراء الحياة العملية طبيا وضمان علاج المرضي باحدث السبل العلاجية وفق نظم الحديثة علميا .

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الجدير بالذكر أن المؤتمر الطبي للأطباء جراحان الأنف والاذن والحنجرة يضم نخبه ولفيف من الأطباء الجامعيين والاستشاريين النوابغ بمستشفيات الصحة فضلا عن عرض فيديوهات عمليات الجراحات النادرة تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين المشاركين .

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