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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار "طنطا- المنصورة"

الشاب الضحية
الشاب الضحية

شهدت منطقة إسو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار "طنطا- المنصورة" وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

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وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالعثور الأهالي علي جثمان الشاب "محمد.ر"34 سنة عقب دهسه أسفل عجلات القطار المذكور بمنطقة إسو بنطاق دائرة القسم.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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