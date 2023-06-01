عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لإنبي وغزل المحلة في مواجهة اليوم بالدوري

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة تامر مصطفى عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط : مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد يوسف وخالد رضا ومصطفى شكشك وإبراهيم جلال وعبد الرحمن عماد وسيف الخشاب وأحمد عيد.

بينما أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الرسمي ضد إنبي بالدوري. 


وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، معاذ الحناوي، محمد جابر ، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد النادري، كريم مصطفى، محمد بازوكا، حميد ماو.

خط الهجوم:  تشارلز باسي ، جبريل أوريك.

أحمد أمين أوفا أحمد صبيحة أحمد كالوشا استاد بتروسبورت البلعوطى الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ترشيحاتنا

موقف محرج.. سقوط بايدن من علي المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية|فيديو

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ