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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. وزير قطاع الأعمال يتفقد تطوير مصانع غزل المحلة قبل افتتاحها رئاسيا

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال داخل مصنع غزل المحلة

يستهل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال اليوم السبت يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية إجراء جولتهما الميدانية  في تفقد أعمال التطوير الجارية بنطاق مصانع الغزل بشركة المحلة في إطار جولاته الميدانية قبل الافتتاح الرسمي نهائي.

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كما يباشر وزير قطاع الأعمال  إنهاء الأعمال بالمصانع، وتوريد وتركيب الماكينات، وبدء تجارب التشغيل لبعض خطوط الإنتاج الجديدة.

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في المقابل أشار محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن  العمل فى إنجاز مشروعات الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى ستضم مصانع 1 الأكبر فى العالم والذى يجرى استكمال الإنشاءات الخاصة به وتوصيل المرافق، بجانب مصنعى 4 و6 ضمن مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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الجدير بالذكر أن  شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة على موقعها الرسمى أن مصانع الشركة 8 مصانع غزل قطن ذات وتضم 7مصانع غزل حلقى بإجمالى عدد مرادن 355984 ومصنع واحد غزل طرف مفتوح بإجمالى عدد مرادن 1752.

بجانب مصنعين زوى خيوط ( رفيع – سميك ) بإجمالى عدد مرادن 22240 مردن زوى حلقى، 16576 مردن زوى 2×1 تصدر لنحو 22 دولة بخلاف المناطق الحرة، وهى أمريكا – الدنمارك – إيطاليا – السعودية – الإمارات – الأردن – تركيا – إنجلترا – فرنسا – المانيا – أسبانيا – البرازيل – أستونيا – اليونان – السويد – البرتغال – المجر – منطقة حرة العامرية – منطقة حرة مدينة نصر- الجزائر – قبرص – النرويج – نيجيريا – لاتفيا.
كما يشار إلى أنه كان إجمالى معدل الإنتاج اليومى للمصانع 100 طن خيوط بحسب موقعها الرسمى منها الخيوط فرد ومزوية ( خام ومحروق ومحرر ومحروق محرر ومشمع ومبيض ونصف مبيض ومصبوغ حسب طلب العملاء).

أعمال التطوير الافتتاح الرسمي الدكتور طارق رحمي الغزل والنسيج القابضة للقطن والغزل القابضة للقطن الغزل والنسيج والملابس بالمحلة بالمحلة الكبري بشركة مصر للغزل والنسيج

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