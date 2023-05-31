عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة بقرى بسيون وطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركزي بسيون وطنطا، تفقد خلالها قريتي كتامة وشفا ببسيون ومحلة مرحوم وبرما بمركز طنطا.

محافظ الغربية: تشميع 36 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية


وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء تلك برفع المخلفات بشكل دوري مع توجيه الجزء لرئيس الوحدة المحلية بمحلة مرحوم لتردي مستوى النظافة  وكثرة الإشغالات بالقرية.

txt

الغربية .. أهالي المحلة الكبرى يطالبون بتشغيل مرفق الأتوبيسات أسوة بمدينة طنطا | صور


كما تابع المحافظ مرور نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد على باقي القرى في المراكز الأخرى لمتابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات ورفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

مصادرة 345 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة في الغربية


وفي سياق آخر تفقد المحافظ عدد من قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك لبحث سبل استثمارها وإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها.

أدوية بيطرية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المحلة الكبرى الوحده المحلية جولة مفاجئة دكتور طارق رحمى رئيس الوحدة المحلية رئيس الوحدة المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

ترشيحاتنا

لا حاجة للدولار .. إجراء عاجل من المركزي العراقي

مناهج تقليدية ومفيش تمويل | حجازي يكشف الواقع التعليمي في الدول العربية

سقوط الأخضر.. إجراء عاجل من "بنك بريكس" لإنهاء هيمنة الدولار بعملة جديدة

"آفاق الاقتصاد الإفريقي": مصر الأكثر جذبا للاستثمار قصير الأجل خلال 2021

في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي التَّبغ.. الأزهر: الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة

رضا حجازي يكشف ملامح التعليم خلال الـ 20 سنة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ