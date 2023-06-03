أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

أكد تقرير صحفي، تعرض عبد الله حيمود، نجم فريق الوداد المغربي، لوعكة صحية مفاجئة قبل مواجهة الأهلي، غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن عبد الله حيمود شعر بآلام نتيجة لالتهاب الزائدة الدودية، وتم نقله في الساعات الأولى من صباح السبت إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وأضافت أن حيمود سيغيب عن الوداد أمام الأهلي في مباراة الغد.

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.