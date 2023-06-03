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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق بهيش وحشائش في أرض فضاء بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بالعدوة

تمكنت قوات الحماية المدنية المنيا، من السيطرة على حريق شب في حشائش وهيش وبعض النخيل بأرض فضاء بمدينة العدوة دون اضرار بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بشوب حريق بأرض فضاء بالقرب من سور مستشفي العدوه المركزي.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام أحد المزارعين بإشعال نيران  بهيش مما تسبب انبعاث لهب وادخنه.

وتم إخماد الحريق ومنع امتداده الي المناطق المجاورة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف .

أجهزة الأمنية اخماد الحريق الأجهزة الأمنية بالمنيا الحماية المدنية المناطق المجاورة مستشفى العدوة المركزي

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