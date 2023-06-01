غيوم وأتربة وأمطار خفيفة بالمنيا

تشهد محافظة المنيا حالة من الطقس غير المستقر حيث هبت رياح محملة بالأتربة.

وسقطت أمطار خفيفة لدقائق معدودة في أماكن متفرقة وغطت الغيوم سماء المحافظة.

وقبل أيام شهدت محافظة المنيا طقس متقلب وسقطت أمطار خفيفة في أماكن متفرقة مما دفع المحافظة إلي رفع درجة الاستعداد وإتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة.

ورفعت محافظك المنيا درجة الاستعداد القصوى للمديريات والوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس.

وتم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتستقبل محافظة المنيا، شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.