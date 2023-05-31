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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة محافظ المنيا لمكتبه بعد التعافي من الوعكة الصحية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن عوده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى مكتبة وممارسة مهام عمله بعد تعرضه بوعكة صحية.

يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اصيب بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبة، بديوان عام المحافظة، نقل على أثرها إلى مستشفى الصدر والقلب التابعة لمستشفيات جامعة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة.

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كانت الصفحه الرسميه لديوان عام محافظة المنيا قد أعلنت في بيان لها الحمد لله على سلامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتمام الشفاء والعودة الى مكتبه بالديوان العام للمحافظة ومباشرة مهام العمل كل الدعوات القلبية بدوام العافية والتوفيق والسداد.

أسامة القاضي محافظ المنيا الديوان العام الصفحة الرسمية عكة صحية مستشفيات جامعة المنيا

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