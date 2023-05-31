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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعداد ضخمة من طلاب الثانوية العامة باستاد المنيا لمراجعة «الفيزياء» والدكتور:«أنا أون لاين»|صور

اعداد كبيرة لطلاب
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديو لعدد كبير من الطلاب داخل الصالة المغطاة باستاد المنيا لحضور مراجعة لأحد الأساتذة لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن حصة المراجعة  لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، التي أقيمت داخل الصالة المغطاة لاستاد المنيا، كان ثمنها فقط 20 جنيهًا.

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وأثارت تلك الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين معارض ومؤيد لتلك الفكرة.

من جانبه قال الدكتور كيرلس مدرس الفيزياء الذي نظم تلك المراجعة نشر بوست عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أجل توضيح الأمر.

وكتب عبر حسابه قائلا: "مضطرين نوضح لكل الناس تنويه مهم لكل حد ما يعرفناش، وشاف الفيديو وكتب تعليق بدون علم الطلاب الغاليين دول بيدرسوا "أون لاين" وليس سناتر  لأنني مش شغال سناتر".

وأضاف: "الطلاب جاءوا إلى المحاضرة المجمعة لحل امتحانات، فهم بالفعل مذاكرين والمراجعة بناء على طلبهم.. ثانيا المحاضرة كانت بسعر رمزي 20 جنيه وتم توزيع مشروب وورق الامتحان وميدالية هدية وبلغ تكلفة الطالب الواحد 23 جنيها.

وواصل: "أما باقي تكلفة اليوم وتجهيزاته فهي من الدكتور شخصيًا، وليست من الطلاب، وعملنا نفس اللقاء التيرم الاول بنفس النظام  وتكفلنا به.. مضطرين نوضح كل دا لأنه للأسف فيه كومنتات بتتكتب دون علم بأي شيء".
 

اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
اعداد كبيرة لطلاب الثانوية العامة
الاجتماعى فيسبوك التواصل الاجتماعي المراجعة رواد مواقع التواصل

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