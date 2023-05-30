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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جنازة مراقب من المنيا توفي أثناء امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج

وفد مديرية التعليم
وفد مديرية التعليم يشارك في الجنازة

شيع أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا جثمان مراقب توفي أثناء تأدية عمله والخاص بمراقبه امتحانات الدبلومات الفنيه بمحافظة سوهاج.


شارك في تشيع الجنازة حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا والدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية واشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وحماده النقيب نقيب معلمين ملوى وذلك تنفيذا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب محافظ المنيا لتقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم سليمان عدلى بمدرسة ملوى الثانوية الصناعية.

 

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وقدم مدير مديرية  التعليم واجب العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم نيابة عن كافة الأجهزة المعنية بمحافظة المنيا.

 

وقدمت مديرية التربية والتعليم بالمنيا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ياسر محمود  والمحاسب محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بسوهاج  مدير لجنة الامتحانات بالمدرسة لما بذلوه من جهد فى إنهاء إجراءات الوفاة ونقل الجثمان إلى مسقط رأسه .

 

يشار إلى أن المعلم الراحل كان في مهمة عمل على مدار الأيام الماضية كمراقب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية وتميز فيها بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات ليؤدي أبناؤنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

أسامة القاضي محافظ المنيا الامتحان الثانوية الصناعية الدبلومات الفنية الدكتور رضا حجازي تقديم واجب العزاء رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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