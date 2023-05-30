رئيس جامعة المنيا يتابع سير الامتحانات الإلكترونية للقطاع الطبي والاختبارات الورقية بـ"التربية الفنية"

واصل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في ثالث أيام انعقادها، وذلك بجولة جديدة لمركز الاختبارات الإلكترونية لمتابعة امتحانات القطاع الطبي لكليات: الصيدلة، والتمريض" والاختبارات الورقية لطلاب كلية التربية الفنية بالمدرجات التابعة للكلية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتورة أمل أبوزيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ونائبه.

وأكد د. "فرحات" على أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الالكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

