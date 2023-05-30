عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع سير الامتحانات الإلكترونية للقطاع الطبي والاختبارات الورقية بـ"التربية الفنية"

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات

واصل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في ثالث أيام انعقادها، وذلك بجولة جديدة لمركز الاختبارات الإلكترونية لمتابعة امتحانات القطاع الطبي لكليات: الصيدلة، والتمريض" والاختبارات الورقية لطلاب كلية التربية الفنية بالمدرجات التابعة للكلية.

قصور الثقافة تطلق فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية بلهاسة بمحافظة المنيا

نائب محافظ المنيا يعلن توريد 367 ألف طن من القمح

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتورة أمل أبوزيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ونائبه.

وأكد د. "فرحات" على أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الالكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.
 

الاختبارات الالكترونية الامتحانات الالكترونية العملية الامتحانية امتحانية نائب محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قصور الثقافة تطلق فعاليات قافلة حياة كريمة بقرية بلهاسة بمحافظة المنيا

ترشيحاتنا

فترة التخفي.. كيف قضى صدام أيامه الأخيرة بعد سقوط بغداد؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ