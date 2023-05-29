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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 128 طن قمح بهدف الاحتكار بملوى وبنى مزار بالمنيا

ضبط قمح بالمنيا
ضبط قمح بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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من جانبه  تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات رؤساء القرى التسع وعدد من الجهات المعنية الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 120 طن محصول القمح بهدف الاحتكار وذلك بقري ( المعصرة ـ تونا الجبل ـ الروضة ـ نواى ـ دروة ـ تندة ـ قلندول ـ البرشا ـ إبشادات) وتم توجيه الاقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوى، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وفى ذات السياق قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تم ضبط  4 سيارات محملة بــ 8 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها سيارة محملة بــ 2  طن قمح  وتم توريدها لصومعة القيس، كما تم التحفظ على 3 سيارات ربع نقل حمولتها حوالى 6 طن من القمح لعدم توريدها بغرض بيعها وتم اصطحاب السيارات الى صوامع قرية القيس وتم توريد القمح ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الجهات المعنية الحملات الرقابية اللواء هشام آمنه وزير بأسعار مخفضة ضبط مخالفات

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