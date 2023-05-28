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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات رقابيه على
حملات رقابيه على الأسواق بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري 11 مخالفة خلال المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المعروضات وضمان سلامة الغذاء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

واوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، انه تم تحرير 11 مخالفة للحوم ودواجن تزن 39 كيلو جرام حيث تنوعت المخالفات ما بين (لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية، لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، عدم وجود شهادات صحية).

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وأكد "بدوي" على استمرار الجهود في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنافذ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 

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