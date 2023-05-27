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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا.. 58 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 139 لجنة

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنيه بالمنيا

أعلن حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلوم الفني (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) بلغ 58840 طالب وطالبه موزعين على 139 لجنة على مستوى المحافظة، بالاضافة الي 358 طالب في امتحانات دبلوم الخط العربى موزعين على ثلاث لجان و67 طالب في امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع موزعين على 7 لجان.

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وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلقى أية شكاوى أو معوقات واتخذت المديرية كافة الإجراءات التي من شأنها انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات اللازمة لها، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان للالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدورى رقم 22 الصادر في 25 مايو الجاري والذى ينص على التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها المختلفة.


وأشار إلى أن امتحانات الدبلومات الفنيه (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) ودبلوم الخط العربى ودبلوم الصم وضعاف السمع انطلقت صباح اليوم السبت 27 مايو الجاري وتنتهى 16 يونيو المقبل.

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