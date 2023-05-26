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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات ، حيث استعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا.

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جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.

 

الخدمات المقدمة للمواطن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات المختلفة جهاز المركزى للتعمير لمبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتابع الموقف التنفيذى

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