عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بأبوقرقاص في المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب شخصان في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق إحدى القرى مركز أبوقرقاص بجنوب  المنيا وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا.. قطع مياة الشرب بملوي 4 ساعات لصيانة مأخذ محطة المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 9243  ملاكي والدراجة البخارية رقم 9328 بطريق إحدى القري في مركز أبوقرقاص.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد. ن. ح 18 عاما وابراهيم. م. ع 18 عاما يقيمان في مركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اصابة شخصان التحريات الاولية البخارية الأجهزة الأمنية بالمنيا مركز ابوقرقاص مستشفي المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من شائعة التفاوض مع حسام حسن

الحقيقة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع موسيماني.. ورد مفاجئ من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أزمة تواجه الأطباء البيطريين.. والنقيب العام يناشد الرئيس بالتدخل| ماذا يحدث؟

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 - 5 - 2023

لأول مرة.. روسيا تكشف عن سيناريو إنهاء الحرب في أوكرانيا

تفاصيل أول ساعة سمارت بتكنولوجيا مصرية

بداية نهاية الأخضر.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربات قوية ويتراجع لمستويات غير مسبوقة

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة أموال شيكابالا مع لشبونة البرتغالى ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

رغم الطلب الأمر مستحيل| 3 أسباب تجعل رمضان صبحي خارج جنه الأهلي

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ