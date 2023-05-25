إصابة شخصين في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بأبوقرقاص في المنيا

أصيب شخصان في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق إحدى القرى مركز أبوقرقاص بجنوب المنيا وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 9243 ملاكي والدراجة البخارية رقم 9328 بطريق إحدى القري في مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: محمد. ن. ح 18 عاما وابراهيم. م. ع 18 عاما يقيمان في مركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.