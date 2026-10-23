تفوق علمي لجامعة قناة السويس.. إعلان قائمة الباحثين الفائزين بـ منح أكاديمية البحث العلمي step by step لسنة 2026

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن قائمة الباحثين الفائزين بمنح أكاديمية البحث العلمي step by step لسنة 2026، في إطار حرص جامعة قناة السويس على إثراء الحركة العلمية ودعم شباب الباحثين والتأكيد على مكانة الجامعة المرموقة في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يأتي تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة للنهوض بالمنظومة البحثية، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين للباحثين والنوابغ من شباب أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب، ومؤكدًا أن الجامعة تسعى بخطى حثيثة لنشر ثقافة البحث العلمي التطبيقي وتوفير البيئة الأكاديمية المواتية للمنافسة في المبادرات والمنح الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع الترتيب الأكاديمي للجامعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الدراسات العليا يولى اهتمامًا بالغًا بمتابعة وتوجيه الباحثين والمشرفين وتقديم الدعم الفني والأكاديمي للاستفادة من المبادرات والمنح التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن فوز هؤلاء الباحثين يعكس المستوى المتميز للكوادر البحثية بالجامعة، ولجان الإشراف ذات الكفاءة العالية والتخصصات المتنوعة التي تضمن تقديم أبحاث ذات جودة ومردود علمي وعملي ملموس.

وشملت قائمة الباحثين الفائزين بالمنح مجموعة من المتميزين بمختلف الكليات والمعاهد،

•• فازت الباحثة شيرين محمد عبد اللطيف، المعيد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، وتحت إشراف لجنة تضم الأستاذ الدكتور تامر منصور، والأستاذ الدكتور أحمد سالم، والأستاذ الدكتور محمد حمدي.

•• كما فازت الباحثة سارة حسين أحمد سليم، المعيد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.

و أيضا فاز الباحث أحمد محمد أحمد علي، المعيد بمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك (قسم المفرخات)، تحت إشراف لجنة تضم الأستاذ المساعد الدكتور محمد أحمد فكري، والدكتورة آلاء شحاته جريح، والباحثة آلاء محمد علي عويس، المعيد بمعهد التقنية الحيوية، تحت إشراف لجنة تضم الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور محمد حامد (أستاذ مساعد بالجامعة الألمانية)، والباحثة ليلي شعبان مبارك، باحث الماجستير بكلية العلوم، تحت إشراف لجنة تضم الأستاذ الدكتور هشام عبد الله، والدكتور صلاح أبو بكر، والدكتورة هبه سعد.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على استمرار جامعة قناة السويس في إطلاق وتفعيل الشراكات العلمية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل باحثيها لمختلف المنح، تعزيزًا لدور الجامعة كمركز إشعاع علمي وبحثي رائد على المستويين المحلي والدولي.