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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا تختتم فعاليات برنامجها التدريبي "رفقاء ذوي الهمم"

أنشطة وحدة التضامن
أنشطة وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا

اختتمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا، برعاية من  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية البرنامج التدريبي الخاص برفقاء ذوي الهمم "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم" بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب "مركز متحدي الإعاقة" بالجامعة، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة لإتيكيت التعامل مع ذوي الهمم ودعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم نفسيا خلال المرحلة الجامعية.

وتم عقد مجموعات عمل حول "إعداد أخصائي تخاطب" وكذلك التدريب على تعلم "أساسيات برايل" ولغة الإشارة ورشة عمل تحت عنوان "الإعاقة إعاقة الاخلاق والفكر وليست إعاقة الجسد" لاكتساب المهارات الأساسية لكيفية التعامل مع مختلف الاعاقات، ومجموعات عمل حول إعداد أخصائي تخاطب ناجح".

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وخلال ورش العمل تم توزيع الطلبة إلى خمس مجموعات بإشراف من المحاضرين ومسئولي الوحدة، وتناولت كل مجموعة عددًا من المحاور الخاصة بأمراض التخاطب شملت تصنيفات أمراض التخاطب إلى أمراض اللغة وأمراض الكلام وأمراض الصوت و اضطراب اللدغات من حيث تعريفها وأسبابها وانواعها وعلاجها وكذلك اضطراب التلعثم من حيث تعريفة وتصنيفه وأسبابه وعلاجه  والمعوقات التي تعوق اخصائي التخاطب وكيفية تفاديها وأيضاً  كيفية توفير صحة نفسية لمرضى التخاطب المرافقين.

إضافة إلى إعطاء اساسيات لغة برايل واساسيات لغة الإشارة وتعليم الطلبة حروف اللغة العربية بالإشارة، واختتمت فعاليات البرنامج بتقديم مجموعة غنائية بعرض لغة الإشارة من طالبات البرنامج الخاص بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتكريم المشاركين.

حاضر البرنامج التدريبي الدكتور محمد إبراهيم، والدكتورة هناء عبد الحميد أساتذة علم النفس بكلية التربية، والدكتور مصطفي علي نمر أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب، والدكتور سويسي الظايط اخصائي امراض تخاطب، والدكتورة سهام الفولي، وأشرف على تنفيذه وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب وأحمد عامر مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ويسري خلال مدير مركز متحدي الإعاقة.

 

اتيكيت اخصائى تخاطب أستاذ علم النفس البرنامج التدريبي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزيرة التضامن الاجتماع

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