عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 120 طنا من محصول القمح قبل تهريبها بالمنيا

ضبط كميات من القمح
ضبط كميات من القمح المخزن بقصد الاحتكار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح.

 وذلك في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

 

ضبط 13 طن قمح قبل تهريبها في المنيا

المنيا.. تحرير 26 محضرا للمخابز البلدية وضبط 4 أطنان فول غير صالحة

وفى ذات السياق، قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة بالتعاون مع الجهات المعنية على أماكن تجميع الاقماح للموردين والمزارعين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 طن قمح وتم التوجيه الفوري إلى صوامع وشون مركز أبو قرقاص.

من جانبه، صرح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات و بالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 40 طن و300 كيلو بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

توريد محصول القمح مديرية التموين مطاحن مصر الوسطى المتابعة الدورية الشون والصوامع الوحدات المحلية محتكرين محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

موضوعات متعلقة

فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في بني مزار ومطاى

ضبط 13 طن قمح قبل تهريبها في المنيا

ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بالمنيا

إحالة 4 رؤساء لجان ومراقبين للتحقيق لتداول امتحان الشهادة الإعدادية على النت بالمنيا

إصابة فتاة أوكرانية و3 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

إخماد حريق حظيرتين ونفوق 3 رءوس ماشية بالمنيا

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالمنيا

نائب محافظ المنيا يتفقد مركز إعداد تقاوي شوشة ويعلن توريد 317 ألف طن

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ