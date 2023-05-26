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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شئون التعليم بجامعة المنيا يتابع الاستعدادات النهائية لبدء الامتحانات

مجلس شون التعليم
مجلس شون التعليم بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، علي اتخاذ كافة الآليات المنظمة بالكليات التي تضمن تحقيق الانضباط بالامتحانات طبقاً للقواعد والأعراف والتقاليد الجامعية والقوانين المنظمة التي اعتمدها مجلس الجامعة بما يحقق أهداف ورسالة الجامعة وحفاظاً علي مستقبل الطلاب. 

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وشدد على إعمال مجالس الكليات والأقسام شئونها التنظيمية في الإشراف على الامتحانات والاشتراك فيها، وتحديد واجبات الممتحنين والمواصفات المطلوب توافرها في الورقة الامتحانية وبنوك الأسئلة للاختبارات الإلكترونية، وتحديد لجان المراقبة والملاحظة، والكنترولات، وذلك في ضوء جداول العملية الامتحانات والمقرر لها أن تبدأ في خمس كليات اعتبارا من غدا  السبت السابع والعشرين من مايو الجاري، وفقاً طبيعة الدراسة بكل كلية، لتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً في الثالث من يونيو القادم وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسته وحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم، ومدير إدارة الوافدين، والقيد والتسجيل.

وأطمأن رئيس الجامعة خلال الاجتماع علي كامل استعدادات الكليات لاستقبال ما يزيد عن 70 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 والتزام الجامعة في التوسع في الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني وتغطية بنوك الأسئلة والورقة الامتحانية لكل أهداف المقرر، وأن تكون ممثلة للمحتوى العلمي والموضوعات التي تم تدريسها، وعدم قبول أية اعذار مرضية للمشاركين في أعمال الامتحانات إلا من خلال لجان طبية ثلاثية.

كما تابع الاجتماع خلال جدول أعماله ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة من تأهيل لوائح الكليات للعمل بنظام الساعات المعتمدة، وآليات عمل الكليات بنظام الساعات المعتمدة خلال الفصل الدراسي الصيفي، وإحاطة المجلس علماً بما أقره المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص آليات جذب الكليات للوافدين بها، وتدشين الجامعة لمبني إسكان طلابي متميز لتوفير سكن مناسب لهم، إلى جانب تطوير فندق الجامعة وتحديث غرفه الفندقية.

كما تابع رئيس الجامعة خطة الجامعة وآلياتها لتحقيق التعليم التفاعلي النشط بكلياتها، وتوفير الحد الأدنى داخل جميع قاعات الكليات وتحويها إلى قاعات ذكية بناء علي المعايير التي وضعها المستشار الهندسي للجامعة لتحديد متطلبات القاعات والمدرجات لرفع كفاءتها وشكلهم الجمالي،

مشيراً بأن أعمال الصيانة للجامعة سيتم تنفيذها بناءً علي استراتيجية وخطة سنوية لتحديد احتياجات الجامعة إجمالياً بما ينعكس إيجابياً علي ترشيد الموارد وديمومتها.

 

الاستعدادات النهائية التعليم والطلاب الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامع شئون التعليم والطلاب لعام الجامعي 2022 2023

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