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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يناقش استعدادات امتحانات منتصف الفصل الدراسي

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

عُقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس ، تحت الإشراف العام للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية والاستعدادات للامتحانات والأنشطة الطلابية، بتوجيهات من الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

استهل المجلس أعماله بتكريم الدكتور تامر حسنين، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية السابق، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه إدارة الوحدة، التي امتدت لسبع سنوات، وما قدمه من جهود في تطوير العمل بها.

وشهد المجلس تسليم مهام إدارة وحدة نظم المعلومات الإدارية إلى الدكتور محمود العرباوي، المدرس بكلية العلوم، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان بتكريم الدكتور تامر حسنين، معربًا عن تقديره لجهوده خلال فترة توليه مسئولية الوحدة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، كما تمنى للدكتور محمود العرباوي التوفيق في استكمال مسيرة العمل وتطوير الخدمات التي تقدمها الوحدة.

وتختص وحدة نظم المعلومات الإدارية بعدد من الخدمات والأنظمة الرقمية الداعمة للعملية التعليمية، تشمل إصدار الشهادات الثبوتية، وكارنيهات الطلاب، ومنصة الكتاب الإلكتروني، ونظام الزهراء، والخدمات التعليمية الخاصة، والبريد الإلكتروني الجامعي (E-mail)، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، سواء الاختبارات الإلكترونية أو الورقية، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يحقق الانضباط والدقة في تنفيذ الاختبارات.

وتناول المجلس مراجعة قوائم الطلاب الجدد، والتأكد من دقة البيانات واستيفاء الإجراءات المتعلقة بهم، إلى جانب مناقشة ضوابط مكافحة الغش في الامتحانات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختُتمت مناقشات المجلس بالتأكيد على أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودعوتهم إلى المشاركة الفعالة فيها، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والانتماء للجامعة، إلى جانب دورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

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