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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء : تخصيص 65 مليون جنيه لدعم وتطوير شبكة الطرق برأس سدر

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أعلن محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل محمد كمال، أن المحافظة وضعت خطة طموحة لدعم وتطوير شبكة الطرق بمدينة رأس سدر، بإجمالي 65 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، و50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الجمعة /، أن ذلك جاء خلال جولته الميدانية بمدينة رأس سدر، لتفقد عددًا من المبادرات المجتمعية والمنشآت الخدمية، لمتابعة جهود التطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن المحافظ استهل جولته بتفقد معرض «ملابسك تسعدهم» للتكافل الاجتماعي، بمقر مبنى تمكين المرأة بالمدينة، والذي يتيح الملابس للمواطنين المستحقين مجانًا، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

كما تفقد المحافظ «جدارية رأس سدر» أمام حديقة الفردوس، والتي جرى تنفيذها بالمشاركة المجتمعية، مشيدًا بجهود المجتمع المحلي في دعم أعمال التجميل والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير الأماكن العامة وإبراز الهوية البصرية للمدينة.

وأضاف البيان أن الجولة شملت أيضا تفقد مقر الوحدة المحلية لقرية أبو صويرة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، حيث اطلع المحافظ على أعمال التطوير، وعقب ذلك تفقد المحافظ المركز التكنولوجي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام تلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضح البيان أن المحافظ حرص خلال جولته على عقد لقاء جماهيري بمقر مجلس مدينة رأس سدر لمناقشة احتياجات المواطنين واستعراض المشروعات التنموية والخدمية وبحث عدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للأهالي، بحضور رئيس مدينة رأس سدر، وعضوي مجلس النواب النائبة الدكتورة يارا عفت والنائب ماجد ربيع عطوة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وممثلة المرأة البدوية، وممثلي المجتمع المحلي، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومشايخ وعواقل ومواطني المدينة.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء للعمل على حل مشكلة تقسيم الشباب بمدينة رأس سدر، الخاصة بقطع أراضي على مساحة 200 متر مربع، واستكمال إجراءات توصيل الكهرباء إليها خلال خطة العام المالي الحالي، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستفيدين.

وكلف المحافظ ، بعقد لجنة شهرية تضم الجهات المختصة لبحث مشكلات ساقطي القيد، والعمل على توثيق الزواج القبلي، بما يضمن حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية اللازمة والاستفادة من الخدمات الحكومية، وذلك في إطار معالجة المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المواطنين ، فضلا عن تشكيل لجنة بالتنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتسجيل المواطنين المستحقين، وتيسير إجراءات انضمامهم إلى المنظومة، بما يضمن استفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد المحافظ استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة الملفات الخدمية ميدانيًا، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والنواب وممثلي المجتمع المحلي، بما يدعم جهود التنمية ويلبي احتياجات أهالي رأس سدر.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال مدينة رأس سدر

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