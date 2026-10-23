النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ على المركبات بأرض المعركة في مطروح

أعلنت النيابة العامة الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة بمحافظة مطروح، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن الساحة تقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، وتتميز بموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع تحت ولاية القوات المسلحة، مشيرة إلى إخلائها بالكامل من المركبات المتحفظ عليها تمهيدًا لإعادة توظيف الأرض والاستفادة منها.

وأضاف البيان أن أعمال الإخلاء استندت إلى إجراءات قانونية شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون، وتسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيه ومستحقيه، بحسب الأحوال والضوابط القانونية المقررة.

وفي إطار متابعة التنفيذ، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وتفقدا قطعة الأرض بعد إخلائها من المركبات.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال الإخلاء، بما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي وفقًا للإجراءات المقررة.

وأشار البيان إلى أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أشاد بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، عقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتصرف في المركبات.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لاسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، وحسن إدارة المضبوطات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يخدم المصلحة العامة.