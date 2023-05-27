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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفارة كولومبيا.. نسعى لزيادة التعاون بين جامعة المنيا وجامعات كولومبيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا ومستشار السفارة

تلقى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية شكر من سفارة كولومبيا بالقاهرة، أرسلها  فيليبي ألبارادو جايتان مستشار الوزير لشئون سفارة كولومبيا بالقاهرة والتي أعرب فيها عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال الحار أثناء زيارته لجامعة المنيا العريقة ولقاءه برئيس الجامعة في التاسع من مايو الماضي، حيث جاء في نص البرقية.

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"أن زيارة جامعتكم العريقة كانت مبعث سرور لنا وكذا الموضوعات الهامة التي تم مناقشتها على هامش اللقاء والتي تناولت علم المصريات، ومحافظة المنيا كموقع أثري سياحي بالغ الأهمية، مؤكدين على أن توسيع وتقوية أواصر التعاون بين جامعة المنيا، وجامعات كولومبيا يعد هدفاً رئيسياً لنا، كما ننتهز الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا، وأنه من دواعي سرورنا تكرار مثل هذه الزيارة مرة أخرى".

وأعرب رئيس الجامعة من جانبه عن خالص تقديره واعتزازه بعمق العلاقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على رغبته في تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك بين جامعة المنيا والجامعات الكولومبية، بما يلبي طموحات وتطلعات الدارسين والباحثين، ودراسة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية مع الجامعة، ودعم نقل الخبرات العلمية وتوطيد العلاقات عن طريق تبادل زيارات الأساتذة والطلاب بين جامعة المنيا والجامعات الكولومبية.

 

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