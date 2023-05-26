بـ 250 جنيها| فتح منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في المنيا.. صور

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وقال عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار أنه تم افتتاح منفذ بالمدينة بشارع العاشر من رمضان وآخر بقرية أبو جرج وجارى فتح عدد من المنافذ بالوحدات القروية، مشيراً إلي أن اللحوم يتم ذبحها فى المجزر تحت إشراف الطب البيطري والإدارة الصحية وتباع بأسعار مخفضة تصل إلى 250 جنيها للكيلو جرام.

كما افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، عدد من المنافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وأوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه تم افتتاح منفذ بالمدينة أمام النافورة بحي جنوب، وجاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز، مؤكداَ علي أن مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة تأتي تأكيداً على دور المشاركة المجتمعية، ولافتاً إلى أن اللحوم يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

واعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية قامت بعمل مبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق مع الجزارين بمدينة المنيا يتم خلالها بيع اللحوم البلدية بسعر 250 جنيها بدلا من 320 جنيها بحى جنوب مدينة المنيا للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ووجه رئيس المدينة نائبة الدكتور عبد الظاهر حسن وايمن حسانين رئيس الحى بمتابعة أعمال المبادرة .

كما أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة بدء انطلاق مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية بمغاغة وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و لمحاربة الغلاء

وتم عمل منفذ لبيع اللحوم البلدي، بمدينة مغاغة امام المنتزة بجوار مجلس المدينة ومنفذ سيتم فتحه امام حديقة طه حسين ويتم بيع اللحوم بسعر 250 للكيلو وجاري فتح منفذ بقرية طنبدي وقرية دهروط بمجلس قروي طنبدب تحت اشراف ادارة تموين مغاغة والطب البيطري.



كما افتتح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط منفذ لبيع اللحوم البلدية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، حيث تباع اللحوم بأسعار مخفضة 220 جنيها للكيلو جرام، حيث أكد رئيس المركز أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتاح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة