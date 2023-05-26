انطلاق برنامج رابحة لتمكين المرأة نحو التوظيف بالمنيا

أطلق البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج "رابحة" للتدريب على مهارات التوظيف للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة لـ 1000 امرأة في 4 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا حيث تواجه المرأة عقبات للوصول إلى العمل الرسمي ونتيجة لذلك فإن 21 % فقط من النساء في سن العمل في مصر يشاركن في الاقتصاد مقارنة بـ 75 % من الرجال ومع ذلك فإن التدريب الذي يقدمه البرنامج المشترك بين اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "رابحة" يساعد في تمكين النساء بإمدادهم بالمهارات والأدوات وتعزيز الثقة في العثور على عمل.

وبدأ تنفيذ برنامج "رابحة" الأول في شكل سلسلة من التدريبات على مهارات التوظيف حيث تكتسب السيدات الباحثات عن عمل مهارات العمل الأساسية مثل الاتصالات والسمات المميزة الشخصية والعمل الجماعي وإدارة الوقت والتحكم في الغضب وحل المشكلات وطريقة كتابة البريد الإلكتروني والمنازعات والمفاوضات وكتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات بالإضافة إلى ذلك يتعاون المشاركون مع المتخصصين في التطوير الوظيفي الذي يدعمهم في تحسين ملفهم الشخصي والتقدم للوظائف المهنية.

وقامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" بتنظم دورات رابحة التدريبية حول مهارات التوظيف بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطني ين بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) والذي لعب دورًا رئيسيًا في إشراك النساء في المجتمع، وخاصة من المناطق الريفية.

ويتم تيسير التدريبات من قبل متخصصين من شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية ( DCODE) بالتعاون مع جمعية علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة (AYB) الذين يتعاملون مع النساء المشاركات، ويستمعون إلى تحدياتهم ويربطونهم بأصحاب العمل المحتملين.

وتم تصميم التدريب على مهارات التوظيف لتمكين النساء من تحقيق إمكاناتهن الكاملة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولزيادة تسهيل ذلك، ينظم برنامج رابحة أيضًا حدثًا للتشبيك في يونيو سيجتمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لربط النساء المشاركات بفرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة نحو النمو بما في ذلك النخيل والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية.

ومن جانبه صرح أحمد رزق نائب ممثل اليونيدو في مصر انه من خلال برنامج رابحة، نعمل مع شركائنا لمعالجة الأسباب الجذرية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويركز هذا التدريب على تطوير مهارات المرأة وخلق مسارات للتوظيف، مما يساعدها على ضمان مشاركتها على قدم المساواة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

واضاف ان مثل هذه الجهود المنفذة على أرض الواقع توضح أن التوجه العام بدأ في التحول نحو مشاركة المرأة في سوق العمل وأن المساواة بين الجنسين في مصر قد تأتي في وقت أقرب مما هو متوقع.

ويهدف برنامج رابحة إلى دعم التمكين الاقتصادي لأكثر من 6300 امرأة في 7 محافظات من خلال زيادة الوصول إلى فرص العمل و العمل الحر، يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة (NCW) ووزارة التجارة والصناعة (MoTI) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بدعم سخي من الشؤون العالمية الكندية (GAC).