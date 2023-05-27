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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا: بدء أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

بدء تقدير درجات الشهادة
بدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أعلن حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا بدء عملية تقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت 27 مايو الجاري  وذلك خلال ترأسه إجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية.

وشدد حمدى مصطفى على مراعاة الدقة والتأنى في العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملًا مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية مع ضرورة  الإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

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وأكد مدير مديرية التعليم بالمنيا على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والالتزام حتى يأخذ كل طالب حقه لافتاً إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله عز وجل ولمصلحة  الطالب.


يشار إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 94 ألف و 497 بنطاق 413 لجنة موزعين على 3 قطاعات في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

 

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