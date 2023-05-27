اليوم السبت .. 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

يؤدي اليوم السبت بمحافظة المنيا 16 ألف 716 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنيه العملية والمعملية للعام الدراسي 2022-2023 بالدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

وقال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ان الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ( الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للعام 2023 تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الموافق 27 مايو الجاري وتنتهى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9 يونيو المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 16 يونيو المقبل.

وأوضح حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا انه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تم عقد اجتماع برئاسة حامد الشريف مدير عام التعليم الفنى مع مديرى عموم الإدارات التعليمية رؤساء اللجان وأعضاء مركز توزيع الأسئلة ومسؤولى الأمن بالتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وبث مناخ الهدوء والطمأنينة والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

وشدد الاجتماع على التأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها

والتأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.



