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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 58 طن قمح بهدف الاحتكار في ملوي

ضبط كميات من القمح
ضبط كميات من القمح

تواصل الوحدات المحلية جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

 

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وفى ذات السياق، قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، وبحضور رؤساء القرى التسع بنطاق الوحدات المحلية القروية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طن محصول القمح بهدف الاحتكار وذلك بقري (إبشادات ـ الروضة ـ نواى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوجيه الاقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوي، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

الشون والصوامع صوامع وشون محصول القمح مركز ومدينة ملوي محتكرين ضبط مخالفات توريد محصول القمح

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