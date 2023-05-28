عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب تقلبات الطقس

رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، تحسباً لأية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة.

وكلف نائب المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

ووجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة

نائب محافظ المنيا: توريد 343 ألف طن من القمح بالشون والصوامع

وتدعو المحافظة كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة ، وذلك حفاظا على سلامتهم .

هذا وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

تجدر الإشارة إلى أنه قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية " اليوم " عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية الأمطار .
 

الإجراءات اللازمة الاستعداد القصوى درجة الإستعداد القصوى سقوط الأمطار كافة الإجراءات الوقائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

رد فعل مفاجئ من كهربا بعد تتويج اتحاد جدة بـ الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة

ترشيحاتنا

المصري: تأسيس رابطة للأندية الجماهيرية وافتتاح استاد النادي خلال 14 شهرا

نائب رئيس المصري: مشروع الاستاد يحول النادي إلى مؤسسة اقتصادية قوية

محمد عبد الشافي يقرر الاعتزال نهاية الموسم

عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو

ساسي: وافقت على اللعب للزمالك من أول لحظة.. والأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية

سعر عيار 18 اليوم 28-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ