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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: توريد 343 ألف طن من القمح بالشون والصوامع

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع توريد القمح

أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، انتظام اعمال التوريد لمحصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 343718 طن و360 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 

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