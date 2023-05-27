رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، سير الامتحانات الالكترونية في أول أيامها لكليات القطاع الطبي، والتي يؤديها طلاب البرنامج المتميز لكلية طب الاسنان، والمستوى الرابع لطلاب الصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي.

يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها خلال اسبقيتها الأولي، والتي تضمن من خلالها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز.

واطمأن رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان وحسن سير الامتحانات وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات.

وأدي طلاب كليات طب الأسنان والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية كما أدى طلاب كليات الفنون الجميلة، والهندسة، والتربية الفنية الاختبارات وتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً الامتحانات في الثالث من يونيو المقبل بجميع الكليات وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.