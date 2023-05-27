عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتابع الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، سير الامتحانات الالكترونية في أول أيامها لكليات القطاع الطبي، والتي يؤديها طلاب البرنامج المتميز لكلية طب الاسنان، والمستوى الرابع لطلاب الصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي.

يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها خلال اسبقيتها الأولي، والتي تضمن من خلالها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية  نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز.

واطمأن رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان وحسن سير الامتحانات وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات.

وأدي طلاب كليات طب الأسنان والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية كما أدى طلاب كليات الفنون الجميلة، والهندسة، والتربية الفنية الاختبارات وتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً الامتحانات في الثالث من يونيو المقبل بجميع الكليات وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.

اصطحاب الهاتف المحمول الاختبارات الالكترونية الحرم الجامعى الفنون الجميلة المخرجات التعليمية جميع كليات الجامعة رئيس جامعة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

ترشيحاتنا

السيسي: إستقرار السودان له نتائج إيجابية على كل الأطراف الإقليمية.. فيديو

الرئيس : مصر الأكثر تأثرا بأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها بأسرع وقت

أردوغان ولا كليجدار.. 64 مليونا يحددون رئيس تركيا القادم في جولة الحسم |تقرير

بعد تألق دولي .. أوركسترا النور والأمل يبدع في قلب الصعيد

رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني بفوزه على كولن

الرئيس يطالب الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية بالعمل معا من أجل استقرار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

جوري بكر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ابتعد عنهم فورا| تناول هذه الأطعمة يزيد خطر الإصابة بـ السكري

بتدخل البيوت .. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية القوية

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ