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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل تدشين مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين

فتح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمطاي في المنيا

مبادرة بيع اللحوم
مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية لقرية ومدن المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

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من جانبه قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه تم افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالمناطق التالية، (امام النافورة بحي جنوب المدينة، والنصف جملة)، وبقري، (أبو عزيز، ومنبال وحلوه وبردنوها وابوان)، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.
 

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