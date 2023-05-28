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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. بدء برنامج النادي الصيفي بمسجد الفولي وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد الفولي

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، فعاليات برنامج النادي الصيفي بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، والمقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفذ فعاليات البرنامج مديرية الأوقاف.

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جاء ذلك بحضور، الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.

أعرب نائب المحافظ، عن سعادته للمشاركة مع أبناءه الحاضرين في النادي الصيفي، وتكريم المتميزين من حفظة كتاب الله، مؤكداً أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية، ووجه الشكر لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج، لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا، وتحدث نائب المحافظ معهم حول أهمية العلم ودوره في إنارة العقول وتقدم الشعوب.

من جانبه أوضح الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، أن النادي الصيفي بدأت فعالياته في  14 مايو 2023 م، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر في أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، لتعليم النشء حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم وفقه السيرة النبوية والآداب العامة، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات ويأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

مديرية الأوقاف تكريم حفظة القرآن الكريم حق الطفل تكريم المتميزين بناء الوعي الديني والوطني الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الواعظات

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