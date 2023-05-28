ضبط 32 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وفى ذات السياق قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار إنه تم ضبط سيارة محملة ب12 طن قمح على طريق القاهرة اسوان الزراعى وتم توريدها لصومعة الشيخ فضل وسيارة أخرى ربع نقل حمولتها 2 طن من القمح وعدم توريدها بغرض بيعها ، وتم توجيه السيارة إلى صوامع قرية القيس و توريد القمح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا صرح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز أنه تم ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 18 طن ببنى احمد الغربية بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.