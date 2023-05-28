جورج فنان منياوي فذ في عالم النحت.. حياة كريمة تعلن دعمه| فيديو

فنان بالفطرة في عالم النحت يقوم بنحت تماثيله كأنه أستاذ محترف دارس عشرات السنوات في هذا الفن الصعب ينحت بعبقرية وفن ودقة كبيرة.. وكل من يرى أعماله يقتنع بموهبته.. إنه الشاب جورج البرت فتحي الطالب الجامعي ابن مركز ملوي جنوب المنيا.



بدأت حكاية " جورج" من الصغر لعشقه الرسم ثم النحت وقام بالالتحاق بالثانوية العامة ليحقق حلم حياته بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة إلا أن حلمه لم يتحقق فمجموعه لم يؤهله فلم ييأس ولم يترك حلمه وظل يعمل علي موهبته حتى أثبت لنفسه وللجميع أنه فنان موهوب في عالم النحت رغم التحاقه بكلية الخدمة الاجتماعية إلا أنه أصر على الاستمرار في مجال النحت.

وظل جورج ألبرت يقضي أوقاته بين أدوات البسيطة والطين الأسواني داخل ورشته الصغيرة أعلى سطح منزله الريفي يجرب ويحاول حتى أتقن هذا الفن وحول سطح منزله لورشه يصمم فيها إبداعاته، فنحت تمثال أسد قصر النيل ثم تمثال المرأة الإفريقية الملي بالتفاصيل والملامح الدقيقة وهي تحمل طفلا صغيرا.

يقول جورج أصبحت أتقن فن النحت منذ عام تقريبا فكنت منذ الصغر موهوب بالرسم بدرجه كبيرة وأتقن تشكيل الصلصال و العجين والطين الأسواني.

وأضاف أن اختياري للمنحوتات يأتي من إحساس داخلي وتجذبني التفاصيل مثل تمثال المرأة الإفريقية فأعجبتني الصورة عندما رأيتها فقررت أن أنحته، وما شدني إليه كثرة التفاصيل بالتمثال وكنت متخوفا فى البداية لكن مع بداية العمل أيقنت أنه سوف يخرج بهذا الشكل الجميل وهو عبارة عن امرأة تحمل على يدها طفلا صغيرا وتنظر إليه بحب.

وقال جورج إن التمثال استغرق في نحته حوالي 10 أيام وهو بطول نحو 190 سم باستخدام الطين الأسواني.

وأشار إلى أن هذا التمثال حصد إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولم أتوقع رد الفعل مؤكدا أن الفن أساسه الموهبة والإبداع.

وتابع جورج أن الفترة الأخيرة بدأ يطلب مني أعمال كثيرة مثل نحت بعض التماثيل الدينية أو ترميم لبعض التماثيل الأخرى.

ومن جانبها أعلنت الصفحة الرسمية لموقع مبادرة "حياة كريمة" دعمها للفنان جورج البرت وقالت في بيان لها على الصفحة "مصر طول عمرها بلد الموهوبين وعلشان احنا فى حياة كريمة عارفين الحقيقة دي كويس وعارفين كمان إن بلدنا أولى بولادها قررنا ومن أول يوم ندعم كل الموهوبين في كل مكان في مصر.

ولأن محافظات مصر مليانة بموهوبين فى كل المجالات قررنا نقدم لهم الدعم اللى يستحقوه علشان يوصلوا لأهدافهم و يحققوا أحلامهم حيث سنستقبل "جورج" ابن محافظة المنيا موهبه استثنائية في النحت علشان ندعمه يوصل لحلمه مصر فيها كتير اوي مثل جورج ومع " حياة كريمة" هنوصل لكل موهبة حقيقية وهنساعدها تحقق حلمها.

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل

تمثال المرأة الأفريقية واسد قصر النيل