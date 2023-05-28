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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا: 6 ضوابط للتحويل بين المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل

تلاميذ المدارس التجريبية
تلاميذ المدارس التجريبية

أعلن حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا موعد وضوابط التحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسي  2023 - 2024 موضحا أنه لا يوجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة.

وأوضح أن الضوابط تتضمن 6 شروط هي

1 - يبدأ التحويل للمستوى الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس 2023 ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها.

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2- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.

3- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً.

4- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الإبتدائية.

 5- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية.

6- في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.

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