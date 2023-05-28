محافظ المنيا يناقش الخطة العامة لمشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والفرعية

عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اجتماعا موسعا، لمناقشة الخطة الخاصة بتنفيذ عدد من مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030»، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

حضر الاجتماع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، المهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بجهاز التعمير، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، ممثلي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات) بالمحافظة.

واستعرض الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، الخطة العامة للمحافظة بقطاع الرصف والطرق وناقش مع ممثلي البرلمان المقترحات الخاصة بالخطة وما سيتم تنفيذه من أعمال مشروعات الرصف بعدد من الطرق الرئيسية والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تعد من الطرق الهامة وذات الكثافات المرورية العالية.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تبادل الرؤي مع السادة النواب، لافتا إلى ضرورة التنسيق المتكامل بين كافة الجهات بالمحافظة والوحدات المحلية المعنية لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، كما وجه نائب المحافظ، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التي تم إنهاء أعمال شبكات المرافق بها.

وشدد أبو زيد، على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل المدن والقري.