نائب محافظ المنيا: سحب تجمعات مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق وصيانة الأعطال

بعد موجه الطقس

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في مواجهة الاثار الناجمة عن التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس الذي تعرضت له المحافظة أمس السبت، حيث شهدت مراكز المحافظة سقوط أمطار من متوسطة الى ثقيلة في بعض الأماكن .

في مركز أبوقرقاص كثفت الوحدة المحلية جهودها في التعامل الفوري لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار على مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وباستخدام معدات الوحدة المحلية .

وفى مركز بني مزار قال عماد حسن رئيس المركز إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة والتي سقطت جراء سوء الأحوال الجوية بقري أبو جرج والقيس وصندفا والذي نتج عنه قطع أسلاك الكهرباء، وتم إعادة فتح الطرق وصيانة الأعطال بواسطة فريق من الفنيين بشركة الكهرباء وإزالة مخلفات الأشجار بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية، مؤكداً ان سقوط الأشجار لم يؤدى إلى وقوع أي أضرار بشرية أو تأثير على خطوط الإنارة.