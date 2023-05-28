عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد موجه الطقس

نائب محافظ المنيا: سحب تجمعات مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق وصيانة الأعطال

فتح الطرق بالمنيا
فتح الطرق بالمنيا

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في مواجهة الاثار الناجمة عن التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس الذي تعرضت له المحافظة أمس السبت، حيث شهدت مراكز المحافظة سقوط أمطار من متوسطة الى ثقيلة في بعض الأماكن .

في مركز أبوقرقاص كثفت الوحدة المحلية جهودها في التعامل الفوري لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار على مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وباستخدام معدات الوحدة المحلية .

تعليم المنيا: 6 ضوابط للتحويل بين المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل

رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة

وفى مركز بني مزار قال عماد حسن رئيس المركز إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة والتي سقطت جراء سوء الأحوال الجوية بقري أبو جرج والقيس وصندفا والذي نتج عنه قطع أسلاك الكهرباء، وتم إعادة فتح الطرق وصيانة الأعطال بواسطة فريق من الفنيين بشركة الكهرباء وإزالة مخلفات الأشجار بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية، مؤكداً ان سقوط الأشجار لم يؤدى إلى وقوع أي أضرار بشرية أو تأثير على خطوط الإنارة.

أبوقرقاص التقلبات الجوي الشرب والصرف الصحى الشوارع والميادين تجمعات مياه الأمطار مركز بنى مزار والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا: 6 ضوابط للتحويل بين المدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل

ترشيحاتنا

البيئة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد

في ذكراه.. كيف ابتكر الكاتب إيان فليمنج شخصية جيمس بوند؟

جلسة هامة داخل البرلمان ونداء إنساني من أحمد موسى.. تفاصيل

حجازي يوجه بإطلاق أول مدرسة رسمية دولية "IPS" بمصروفات اقتصادية بالوادي الجديد

رئيسة وزراء إيطاليا: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون اتفاق الحزام والطريق

سقوط نصاب أوهم مواطنًا «من ذوي الهمم» بتوفير فرصة عمل له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ